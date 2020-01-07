«Хор Турецкого» выступил в Тулуне

«Хор Турецкого» 7 января выступил в Тулуне с концертом. Музыкальный коллектив пригласил в город временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев при поддержке правительства региона и Сбербанка, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Вся страна переживала стихийное бедствие, которое произошло в Тулуне. Поэтому еще в прошлом году возникла идея приехать сюда и сделать людям праздник. И мы приехали в это место, чтобы люди поняли, что они не одни, что о них заботится правительство, заботится вся страна», — сказал руководитель хора Михаил Турецкий.

Мероприятие было благотворительным, его смогли посетить все желающие. Кобзев выразил благодарность музыкальному коллективу за этот подарок. По его словам, в конце 2020 года «Хор Турецкого» вновь посетит Тулун.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня 2019 года. Тулун наиболее сильно пострадал от паводков: затопило 887 жилых домов, эвакуированы 835 человек. Ущерб от паводка в регионе составил не менее 29 миллиардов рублей.

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