Британский самолет выполнил экстренный разворот над Ираком после атаки Ирана

Самолет авиакомпании British Airways экстренно изменил направление, чтобы избежать полета над территорией Ирака после пуска иранских ракет по американским войскам. Об этом сообщает издание Mirror.

Летевший из Мумбаи в Лондон Boeing 777 выполнил экстренный разворот в небе недалеко от воздушного пространства Ирака над Персидским заливом и Кувейтом. Самолет пролетел над Саудовской Аравией и Египтом, а затем над Средиземным морем и приземлился в Афинах на дозаправку. Многим пассажирам пришлось остаться в аэропорту из-за отсутствия виз Евросоюза.

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После ударов Ирана по военным объектам США в Ираке в ночь на 8 января некоторые авиакомпании изменили маршруты перелетов на Ближний Восток. Европейское агентство по авиабезопасности (EASA) рекомендовало европейским перевозчикам прекратить коммерческие полеты над Ираком. Атака Тегерана стала ответом на убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в Багдаде 3 января, погибшего в результате ракетного удара США.

Утром 8 января после ракетных ударов Ирана произошло крушение самолета «Международных авиалиний Украины». Жертвами катастрофы стали 167 пассажиров и девять членов экипажа. Среди них было 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четыре гражданина Афганистана, а также по три гражданина Великобритании и Германии.

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