Россиянка напилась и дважды выгнала 9-летнюю внучку на улицу

В Санкт-Петербурге местная жительница дважды видела на улице 9-летнюю девочку, которая рассказала, что ее выгнала пьяная бабушка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

Сначала женщина отвела найденную на улице девочку в квартиру на Меньшиковском проспекте. Однако через некоторое время она снова увидела ребенка на улице без сопровождения взрослых. Тогда она вызвала полицию. У девочки обнаружили единичные ушибы.

«Девочка сообщила, что ее бьет мать. По месту жительства ребенка прибыл участковый уполномоченный полиции. В квартире находилась нетрезвая 37-летняя гражданка, которая пояснить ничего не смогла», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось о жительнице Санкт-Петербурга, которая несколько дней не замечала пропажу дочери, поскольку проводила время за распитием алкогольных напитков. Пятилетнюю девочку увела с собой няня еще 3 января, однако мать рассказала об этом полицейским только 6 января. Правоохранительные органы занялись поисками ребенка и няни.

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