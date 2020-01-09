Росавиация призвала усилить безопасность при полетах на Ближний Восток

Федеральное агентство воздушного транспорта России призвало авиакомпании усилить безопасность при полетах на Ближний Восток. Об этом сообщает ТАСС.

Росавиация порекомендовала по возможности выбирать более безопасные маршруты и оценить готовность экипажа к потенциальным угрозам безопасности. В ведомстве отметили важность наличия и исправности бортового оборудования и внешнего освещения, которые необходимы для облегчения идентификации воздушного судна.

Кроме того, авиакомпании призвали совместно с ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД, подведомственно Росавиации) организовать постоянный мониторинг оперативной аэронавигационной информации, издаваемой относительно региона Ближнего Востока, Оманского и Персидского заливов.

Ранее ведомство выпустило рекомендацию авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов. В Росавиации указали, что в этом районе существует риск для безопасности полетов.

В среду, 8 января, Иран нанес ракетный удар по американским военным объектам на территории Ирака. Операция получила название «Мученик Сулеймани», Тегеран анонсировал ее как ответ на убийство в Багдаде командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США.

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