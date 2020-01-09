Американского каннибала задержали за преследование и обвинили в убийстве

Житель американского города Беннингтон (Bennington) в Мичигане был задержан за убийство мужчины и поедание его тестикул. Об этом сообщила местная полиция, передает Daily Mail.

50-летнего Марка Латунски (Mark Latunski) арестовали спустя месяц после убийства. Это произошло после жалобы на преследования: он гнался за мужчиной, одетым в кожаный килт. Преследуемый заявил, что Латунски собирался запереть его в подвале. Потерпевший добавил, что ранее его удерживали в доме обвиняемого, но ему удалось сбежать.

Латунски в свою очередь объяснил, что преследовал мужчину «только затем, чтобы вернуть свою вещь». По его словам, тот убежал в его килте.

После жалобы полицейские провели обыск в доме Латунски и обнаружили внутри труп. Погибшим оказался 25-летний Кевин Бэкон, пропавший еще 24 декабря. Латунски признался, что жестоко избил и убил молодого человека, а затем съел его тестикулы. Сообщается, что мужчина нашел жертву через мобильное приложение для знакомств Grindr.

В сентябре стало известно, что бывший каннибал стал поваром в британской психиатрической клинике. Он отбывает наказание в клинике Бродмур — одной из самых охраняемых психбольниц Великобритании, куда попадают серийные убийцы, террористы и другие преступники, которых признали невменяемыми. Однако ему разрешили готовить для пациентов курицу карри, пиццу и бисквиты.

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