Эстония предложила начать переговоры о расширении ЕС

Министерство иностранных дел Эстонии предложило начать весной переговоры о расширении Евросоюза. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
На встрече с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгейи эстонский дипломат отметил, что европейские власти должны приложить усилия для вступления в Евросоюз Северной Македонии и Албании.
«Важно поддерживать как можно более тесный политический контакт с государствами Западных Балкан», — сказал Рейнсалу, добавив, что сближение этого региона с ЕС косвенно является вопросом безопасности Эстонии.
Помимо Албании и Северной Македонии, официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Сербия, Черногория, а также Турция. При этом еще в сентябре 2018 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Турция в ближайшей перспективе не станет членом Евросоюза, а Сербия и Черногория смогут войти в состав ЕС до 2025 года.