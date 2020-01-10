Эстония предложила начать переговоры о расширении ЕС

Министерство иностранных дел Эстонии предложило начать весной переговоры о расширении Евросоюза. Об этом заявил глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Материалы по теме Нерезиновый союз Еврозоне прочат крах и развал. Почему все страны хотят в нее попасть

На встрече с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Оливером Варгейи эстонский дипломат отметил, что европейские власти должны приложить усилия для вступления в Евросоюз Северной Македонии и Албании.

«Важно поддерживать как можно более тесный политический контакт с государствами Западных Балкан», — сказал Рейнсалу, добавив, что сближение этого региона с ЕС косвенно является вопросом безопасности Эстонии.

Помимо Албании и Северной Македонии, официальными кандидатами на вступление в Евросоюз являются Сербия, Черногория, а также Турция. При этом еще в сентябре 2018 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Турция в ближайшей перспективе не станет членом Евросоюза, а Сербия и Черногория смогут войти в состав ЕС до 2025 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru



