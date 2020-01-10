Пилот летевшего в Москву самолета бросил штурвал ради разговора с приятелем

Пилот самолета азербайджанской компании AZAL несколько раз бросал штурвал во время полета ради разговора с приятелем. Об этом очевидец рассказал порталу News.ru.

По словам пассажира, командир воздушного судна, летевшего из Баку в Москву, несколько раз покидал кабину и выходил в салон лайнера, чтобы поболтать со знакомым, путешествующим бизнес-классом. В качестве доказательства турист тайно снял происходящее на камеру. На ролике видно, как летчик смеется и разговаривает с одним из сидящих в салоне пассажиров во время полета.

Автор видео уточнил, что поведение пилота заставило его попутчиков нервничать, поскольку иногда самолет оказывался в зоне турбулентности.

Представители авиакомпании заявили, что проведут служебное расследование и дадут оценку действиям командира. В случае выявления нарушений правил они примут соответствующие меры.

Перевозчик не назвал имя летчика, однако по предварительной информации News.ru его зовут Таир Зарбалаев.

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