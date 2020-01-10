Украина назвала две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали две приоритетные версии причин, которые привели к крушению Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.
По его словам, версия о попадании ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, считает Баканов, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возникло ряд вопросов, требующих дополнительных ответов.
Глава СБУ пояснил, что речь идет об управлении комплексом и дальности полета ракеты. «Все вопросы сейчас прорабатываются», — отметил Баканов, добавив, что СБУ также тщательно изучает информацию, касающуюся версии теракта.
Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в настоящее время нет достаточных оснований, чтобы говорить, что крушение лайнера произошло в результате теракта. Он добавил, что обнародованные видео и фото, которые могут быть связаны с авиакатастрофой, нуждаются в дополнительной верификации.
9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.
Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.