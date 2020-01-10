Украина назвала две приоритетные версии авиакатастрофы в Иране

В Службе безопасности Украины (СБУ) назвали две приоритетные версии причин, которые привели к крушению Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» близ Тегерана. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

По его словам, версия о попадании ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако, считает Баканов, достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возникло ряд вопросов, требующих дополнительных ответов.

Глава СБУ пояснил, что речь идет об управлении комплексом и дальности полета ракеты. «Все вопросы сейчас прорабатываются», — отметил Баканов, добавив, что СБУ также тщательно изучает информацию, касающуюся версии теракта.

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Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что в настоящее время нет достаточных оснований, чтобы говорить, что крушение лайнера произошло в результате теракта. Он добавил, что обнародованные видео и фото, которые могут быть связаны с авиакатастрофой, нуждаются в дополнительной верификации.

9 января премьер-министры Канады и Великобритании Джастин Трюдо и Борис Джонсон официально выдвинули версию о поражении украинского пассажирского самолета над Тегераном зенитной ракетой. Тегеран настаивает на том, что лайнер потерпел крушение из-за технических проблем.

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» упал через несколько минут после вылета из аэропорта иранской столицы. В результате катастрофы погибли 82 иранца, 63 гражданина Канады, 10 подданных Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 подданных Великобритании, а также 11 украинцев, в том числе 9 членов экипажа.

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