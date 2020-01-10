Принц Гарри и Меган Маркл попросили соседей помолчать о личной жизни

Принц Гарри и Меган Маркл, находясь в Канаде во время их шестинедельного отпуска, попросили своих соседей подписать договор о неразглашении подробностей их личной жизни. Об этом сообщила газета The Sun, но впоследствии удалила публикацию.

Королевская чета вместе с сыном Арчи и матерью герцогини Дорией Рагланд встретили Новый год и Рождество в роскошном особняке российского олигарха. Дом находится на побережье канадского острова Ванкувер. По данным британского таблоида, семья планирует остаться там еще как минимум на месяц. В одном из интервью газете The Sun супруги рассказали о неудобствах, связанных с королевской жизнью, и о чрезвычайном интересе таблоидов к их частной жизни. По этой причине помощники герцога и герцогини Сассекских заставили их соседей замолчать. Людям дали подписать документы, пресекающие публичное обсуждение пары.

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Накануне принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сыграть «новую прогрессивную роль» в институте монархии и стать финансово независимыми. Пара собирается проводить больше времени в Северной Америке и основать свою благотворительную организацию, сложив с себя полномочия старших членов королевской семьи Великобритании. Гарри и Меган в дальнейшем планируют жить на две страны: в Великобритании и в США. Их официальная резиденция Frogmore Cottage, куда они переехали девять месяцев назад, находится в городе Виндзор (Великобритания, графство Беркшир). По данным информагентства Press Association, британские налогоплательщики заплатили 2,4 миллиона фунтов стерлингов (192 миллиона рублей) за ее ремонт.

Ранее сообщалось о том, что 42-летняя бизнесвумен из Калифорнии регулярно выкладывала в Instagram снимки герцогини Сассекской в украшениях своего бренда ради привлечения клиентов и дополнительного заработка. Согласно некоторым данным, такие действия женщины нарушали заключенный ранее договор о конфиденциальности.

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