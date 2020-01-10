Россия помогла освободить еще двух заключенных из израильской тюрьмы

Израиль освободил двух заключенных после возвращения Россией найденных в Сирии останков погибшего в 1982 году израильского сержанта, который считался пропавшим без вести почти 40 лет. Об этом со ссылкой на государственное радио пишет ТАСС.

Речь идет о военнослужащем танкового батальона Захарии Баумеле. Он и двое его сослуживцев пропали после боя у населенного пункта Султан-Яакуб во время Ливанской войны 11 июня 1982 года, когда их танк был захвачен сирийскими войсками. В общей сложности тогда израильский батальон потерял до 35 солдат и офицеров.

Еврейское государство амнистировало двух жителей друзской деревни Мадждаль-Шамс, расположенной на Голанских высотах. Они были осуждены в 2015 году и должны были оставаться за решеткой до 2023 и 2026 годов. Известно, что один из них отбывал наказание по обвинению в шпионаже и поддержке терроризма, а другой — за убийство сирийца.

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В апреле 2019-го Россия передала Израилю останки Баумеля. Место захоронения Баумеля российские военные нашли вместе с сирийскими коллегами. После этого израильское правительство приняло решение выпустить двух сирийских заключенных в качестве жеста доброй воли. Тель-Авив и Дамаск всячески избегали именовать случившееся «обменом», так как страны технически находятся в состоянии войны.

Первой ливанской войной называют военную операцию Израиля на территории Ливана в 1982 году. В то время северный сосед Израиля был охвачен гражданской войной между мусульманскими и христианскими общинами страны. При этом на территории Ливана находились базы Организации освобождения Палестины (ООП), совершавшей рейды на территорию Израиля и устраивавшей террористические акты.

В ходе военной операции против ООП израильская армия взяла столицу Ливана Бейрут, а формирования ООП были вынуждены покинуть страну и перебраться в Тунис. После окончания операции «Мир Галилее» израильские войска создали в Южном Ливане «зону безопасности», которую контролировали до 2000 года совместно с «Армией южного Ливана», состоящей из ливанских христиан.

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