На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing

Глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing 737-800 близ Тегерана. Он заявил, что самолет взял обратный курс уже после аварии на борту, передает ТАСС.

По его словам, экипаж «Международных авиалиний Украины» (МАУ) не упоминал о проблемах при последнем сеансе связи. Пристайко заявил, что о причине разворота «Боинга» говорить рано, однако курс был изменен после момента аварии. Министр рассказал об имеющемся у украинской стороны доступе к переговорам пилотов, согласно которым, пилот уведомил вышку о штатной ситуации, после чего не связывался с диспетчерами.

Глава ведомства подчеркнул, что детали самолета и останки тел погибших еще изучаются, и добавил, что неизвестно, когда закончится идентификация.

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Ранее в Службе безопасности Украины (СБУ) назвали две приоритетные версии причин, которые привели к крушению украинского самолета. Версия о попадании ракеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Tор-M1» привлекает сегодня наибольшее внимание общества, заявил глава ведомства Иван Баканов.

Самолет «Боинг» 737-800 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся и упал через несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.

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