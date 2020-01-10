Ирак потребовал от США начать переговоры о выводе войск

Багдад потребовал от США начать переговоры о выводе иностранных войск с территории Ирака. Об этом сообщил премьер-министр страны Абдул Махди, передает РИА Новости.

Такое требование поступило госсекретарю США Майклу Помпео. Отмечается, что вечером 9 ноября состоялся телефонный разговор между Махди и Помпео. Они обсудили последние события на Ближнем Востоке. Подчеркивается, что оба не хотят допустить эскалации конфликтов и их перехода в отрытую войну.

Махди также потребовал отправить в Багдад американских представителей, чтобы разработать механизмы безопасного вывода иностранных войск с территории Ирака. При этом премьер отметил, что хочет сохранить хорошие отношения с соседними и дружественными странами. В ходе разговора Помпео якобы подчеркнул, что США уважают суверенитет Ирака.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран. США выразили разочарование данным решением.

Решение о выводе войск было принято после убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его ликвидации отдал лично президент США Дональд Трамп. Вашингтон объяснил свои действия самозащитой, поскольку перед этим было совершено несколько атак на базы международной коалиции и американское посольство. Тегеран назвал убийство генерала актом терроризма и пообещал отомстить.

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