Уволенная за драку с грабителем продавщица получила предложение от UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил работу Саммер Тапаса-Сатараки, продавщице магазина BestBuy на Гавайях, которая была уволена за драку с грабителем. Пост он опубликовал в Instagram.

Уайт заявил, что хочет встретиться с девушкой, которая помешала «этому панку» ограбить магазин, и вручить ей билеты на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. «Я хочу, чтобы она работала на меня», — написал глава промоушена.

This is Summer Tapasa-Sataraka. She stopped this punk from getting away with stealing from BestBuy in Hawaii. She got fired for this. Flying her in this weekend and giving her tickets to the McGregor vs Cowboy fight. I WANT HER TO WORK FOR ME! Get ready for the best weekend of your life Summer Фото опубликовано @danawhite

Инцидент произошел в декабре. Тапаса-Сатараки силой остановила мужчину, который пытался вынести из магазина коробку. Видео с камер наблюдения стало вирусным.

Бой Макгрегора и Серроне пройдет 19 января. Поединок пройдет в полусреднем весе. В последний раз Макгрегор выступал в октябре 2018-го. Тогда он уступил Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Участие в беспорядках после боя привело к дисквалификации ирландца и россиянина.

Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.

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