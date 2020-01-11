Уволенная за драку с грабителем продавщица получила предложение от UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт предложил работу Саммер Тапаса-Сатараки, продавщице магазина BestBuy на Гавайях, которая была уволена за драку с грабителем. Пост он опубликовал в Instagram.
Уайт заявил, что хочет встретиться с девушкой, которая помешала «этому панку» ограбить магазин, и вручить ей билеты на бой между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне. «Я хочу, чтобы она работала на меня», — написал глава промоушена.
Инцидент произошел в декабре. Тапаса-Сатараки силой остановила мужчину, который пытался вынести из магазина коробку. Видео с камер наблюдения стало вирусным.
Бой Макгрегора и Серроне пройдет 19 января. Поединок пройдет в полусреднем весе. В последний раз Макгрегор выступал в октябре 2018-го. Тогда он уступил Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона UFC в легком весе. Участие в беспорядках после боя привело к дисквалификации ирландца и россиянина.
Макгрегор становился чемпионом UFC в двух весовых категориях.