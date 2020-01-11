В Верховной Раде призвали отказать Ирану в доверии

Киев не должен доверять Тегерану после того, как руководство Исламской Республики признало, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» был случайно сбит. Об этом в субботу, 11 января, в своем Facebook написал депутат Верховной Рады от партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Владимир Арьев.

Парламентарий рекомендовал отказать Ирану в доверии, а также призвал украинские власти настаивать на допуске к расследованию международной группы по правилам Международной организации гражданской авиации (ИКАО). «Главное — не бояться добиваться правды», — заявил Арьев.

Политик отметил, что вся цепь событий должна быть восстановлена поминутно. Также из его слов можно сделать вывод, что расследование должно затронуть в том числе и производителя сбившего самолет зенитно-ракетного комплекса, которым, предположительно, является Россия.

«Кто и когда поставлял оружие? Как и кто отдавал приказ на запуск? Кто присутствовал в момент пуска ракет? Куча вопросов», — отметил украинский депутат.

Украинский лайнер, на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана утром 8 января. В субботу, 11 января, иранская сторона признала, что лайнер сбили случайно. Причиной крушения был назван «человеческий фактор». Президент Ирана Хасан Роухани пообещал, что расследование будет продолжено, а виновные — наказаны.

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