В России насчитали 100 миллионов нарушений ПДД за год

Сотрудник ГИБДД во время рейда по выявлению нарушителей.

В России за девять месяцев 2019 года насчитали более 100 миллионов нарушений правил дорожного движения (ПДД) со стороны водителей и пешеходов. Об этом в субботу, 11 января, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

В числе нарушений в министерстве назвали превышение скорости, проезд на «красный свет», несоблюдение требований дорожных знаков или разметки. Нарушителей также штрафовали за отсутствие ремней безопасности и мотошлемов, тонировку стекол.

Ранее в Красноярском крае ГИБДД пригласила на открытие федеральной трассы священника. Батюшка окропил дорогу святой водой и прочитал молитвы для защиты от аварий.

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