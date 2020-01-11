Российская школьница переживала за убившего ее мать любовника

15-летняя российская школьница из Омска, вместе с любовником убившая свою мать, переживала за судьбу молодого человека. Об этом сообщает портал NGS55.RU.

«У девушки явно с кукухой непорядок был. Мать убили, а она причитала — "любимый, любимый мой"», — рассказал один из соседей.

Накануне убийства у мужчины украли телефон, и он слышал в участке разговор полицейских о случившемся. Они говорили, что школьница с парнем пили водку и целовались. Пришла мать, начала кричать на любовника дочери, схватила нож. Парень повалил ее на пол, она ранила его в ногу. Тогда он схватил нож и нанес женщине 30 ножевых ранений, а девушка била мать молотком и ножом. При аресте школьница волновалась за молодого человека и просила разрешить ей ехать с ним.

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Другой сосед рассказал, что в день убийства слышал крики о помощи, вышел в подъезд и увидел, что женщина в крови сидит у стены, а дочь держит ее за волосы и кричит: «Помогите, она нас порезала!» Приехавшие врачи не могли подойти к раненой, поскольку ее охраняла собака. Девушка открыла дверь полицейским, была в истерике и кричала: «Я его не оставлю! Любимый!»

Одна из соседок рассказала, что девочка с детства «пакостила» соседям: рвала квитанции, бросала мусор в почтовые ящики, хамила взрослым и даже пыталась поджечь соседскую квартиру — кидала горящие спички. Сосед сообщил, что одному парню школьница «на ящиках члены рисовала, матерщину писала, почту сжигала». В целом, по словам жильцов, дом неблагополучный. Там случалась перестрелка, а один из жильцов избивал жену. При этом участковый «ничего не делает», а местные «алкаши» называют его братом.

Школьница и ее возлюбленный находятся в СИЗО. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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