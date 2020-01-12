Бежавший за преступником полицейский попал под поезд и заснял наезд на видео

Пытавшийся догнать преступника американский полицейский попал под поезд и случайно заснял наезд на видео. Об этом сообщает The Atlanta Journal-Constitution.

Офицер полиции округа Полк в штате Джорджия Энди Андерсон ответил на вызов о краже со взломом в одном из домов по Колледж-стрит на окраине Рокмарта. Когда он прибыл на место происшествия, то увидел на прилегающих к дому железнодорожных путях мужчину с телевизором в руках.

Андерсон погнался за преступником по путям и хотя слышал гудок приближавшегося поезда, не успел от него отскочить. Полицейский находится в больнице. У него сломаны шесть ребер, локоть, плечевая кость, а также диагностировано сотрясение мозга.

Коллеги пострадавшего смогли установить личность грабителя. Им оказался 18-летний Джейден Моутс, который теперь находится в бегах. Также полиции удалось задержать его 46-летнюю сообщницу Нэнси Бордерс, ждавшую Моутса в припаркованной в 300 метрах от места происшествия машине.

31 декабря полицейского из штата Канзас уволили после того, как он сделал оскорбительную надпись на своем стакане с кофе из «Макдональдса» и обвинил в этом сотрудников ресторана.

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