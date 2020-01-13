По Крымскому мосту задумали пустить поезда из-за границы

В Крыму задумались о возможности пустить поезда из-за границы по мосту через Керченский пролив. Об этом заявил глава правительства республики Юрий Гоцанюк, передает в понедельник, 13 января, РИА Новости.

«В перспективе есть идеи по налаживанию международного железнодорожного сообщения с рядом стран», — пояснил чиновник. О каких именно странах идет речь, не уточняется.

Также Гоцанюк сообщил, что планируется расширить число железнодорожных маршрутов из России. В частности, речь идет о поездах из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Кроме того, разрабатываются новые направления из Москвы и Санкт-Петербурга — в Евпаторию и Феодосию. Предполагается, что цены на билеты будут доступны для большинства жителей страны.

Материалы по теме «Пока буду жив, буду ездить» Что творилось на первом поезде из Москвы в Крым, проехавшем по мосту через Керченский пролив

29 декабря прошлого года президент России Владимир Путин рассказал об ощущениях после поездки по Крымскому мосту и объяснил предположения о невозможности его построить. Глава государства отметил, что до этого мост через Керченский пролив пытались построить трижды, однако никому это не удавалось. Он объяснил, что поэтому у людей и возникали предположения, что у России не получится соорудить переправу.

Крымский мост соединил полуостров Крым и Краснодарский край, его длина — 19 километров, он стал самым протяженным в России. Автомобильную часть конструкции открыли 15 мая 2018 года, движение легковых машин и автобусов запустили на следующий день. В декабре 2019-го года Путин открыл движение по железнодорожной части моста, проехав из Керчи в Тамань на рельсовом автобусе. Первые поезда на полуостров с материковой части страны отправились в конце прошлого года — 23 декабря стартовал состав из Санкт-Петербурга в Севастополь, а 24 декабря — из Москвы в Симферополь.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!