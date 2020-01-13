В тизере «Мира Дикого Запада» России предсказали гражданскую войну

HBO / YouTube

В сети появился тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада». Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

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В ролике предсказываются события следующих десятилетий: экологический коллапс в Индонезии весной 2020 года, убийство новоизбранного президента США в Буэнос-Айросе в 2024-м, а также начало второй гражданской войны в России 19 февраля 2037 года.

В подписи к тизеру указано, что третий сезон «Мира Дикого Запада» стартует 15 марта.

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