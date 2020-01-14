Россиянин выдумал разговор Сталина и Гитлера в аду и стал фигурантом дела

Против 34-летнего жителя Калининграда Николая Горелова возбудили дело о реабилитации нацизма за сатирический рассказ про Сталина и Гитлера, которые говорят из ада. Об этом сам россиянин сообщил изданию «Север.Реалии».

Он опубликовал рассказы на своей странице во «ВКонтакте», мужчина характеризует их как «сатирическое фэнтези». В декабре с ним связался следователь, а 4 января Горелову сообщили о возбуждении уголовного дела из-за публикации от 2018 года. Текст в настоящее время удален.

В опубликованном рассказе Гитлер говорит, что он «абсолютная посредственность, но при этом советская пропаганда своим культом победы создала ему имидж великого злодея. Сталин — что красноармейцы, поскольку шли по его указу, укрепили его же режим», — рассказал Горелов. В рассказе также упоминаются немецкие девушки, которых изнасиловали советские военные.

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По словам автора, полиция и раньше обращала внимание на его творчество — осенью на него пытались завести дело из-за публикаций во «ВКонтакте» о религии, но оно развалилось.

Адвокат Горелова Мария Бонцлер заявила, что обвинение автора литературного произведения в реабилитации нацизма — первый случай в стране. Статья 354.1 УК, по которой обвиняется ее подзащитный, предусматривает наказание в виде исправительных работ или штрафа до 300 тысяч рублей.

В декабре 2019 года студента юридического факультета из Владикавказа Илью Гусоева оштрафовали на тысячу рублей по статье 20.3 КоАП («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Гусоев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» отрывок из фильма «Список Шиндлера», в котором содержатся изображения нацистской символики. Публикация была сделана еще в 2014 году, когда студенту было 13 лет. В указанном отрывке нацист убивает еврея, суд признал его пропагандирующим фашизм.

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