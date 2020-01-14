Группа «кАчевники» даст первый сольный концерт в Москве, который пройдет в клубе «16 тонн» 24 января и начнется в 20:00. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе заведения.

В 2018 году «кАчевники» получили награду от Jager Music Awards как лучший хип-хоп артист года. В состав коллектива входят Sun, Fame и Den Da Funk.

Sun (Андрей Запорожец) известен по участию в дуэте 5'nizza и сольному проекту SunSay. Fame — рэпер и битбоксер, сотрудничавший с SunSay и ТНМК. Den Da Funk — участник таких групп, как Tommy Gun и «Ритмы Ра».

Ранее в ноябре клуб «16 тонн» объявил об открытии второй площадки — арт-паба «16 Тонн» по адресу Арбат, 28, строение 1.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!