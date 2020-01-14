В России захотели воскресить советский атомный авианосец «Ульяновск», сообщили ТАСС источники в судостроительной отрасли.

По их словам, речь идет о том, чтобы при проектировании российского тяжелого атомного авианосца использовать технический проект и документацию по «Ульяновску», а также опыт боевой эксплуатации «Адмирала Кузнецова».

Материалы по теме Нам не светит Америка получила самый дорогой в мире атомный авианосец

Собеседники отметили, что в настоящее время Военно-морской флот (ВМФ) России еще не выдал тактико-техническое задание (ТТЗ) на данный корабль, что должно состояться в 2020 году.

В январе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков заявил, что (несуществующие в реальности) российские фрегаты проекта 22350м по своим возможностям превосходят (действующие) американские эскадренные миноносцы типа Arleigh Burke и не уступают тоже (действующим) американским ракетным крейсерам типа Ticonderoga.

В настоящее время ВМФ располагает одним (неатомным) авианосцем «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5, который находится на ремонте.

Советский атомный авианосец «Ульяновск» проекта 1143.7 был заложен в ноябре 1988 года и разобран, будучи до конца не достроенным, к октябрю 1992 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!