Вашингтон объяснил присоединение Крыма к России своей слабостью

США рассказали о пошатнувшейся за последние годы позиции в сфере сдерживания Ирана, России и Китая. С таким заявлением выступил американский госсекретарь Майкл Помпео, передает ТАСС.

Он объяснил, что присоединение Крыма к России произошло из-за того, что «потенциал сдерживания» США был ослаблен. «Мы возобновили оказание летальной помощи украинским вооруженным силам», — отметил Помпео.

Госсекретарь подчеркнул, что последствия ослабевших позиций США можно наблюдать и в Иране, и в Китае. Он отметил, что американская сторона вела себя недостаточно решительно на мировой арене. Помпео указал, что сейчас американский президент Дональд Трамп работает над тем, чтобы сделать вооруженные силы США «наиболее мощными за всю нашу историю».

Госсекретарь также обвинил Москву в несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, выход Вашингтона из соглашения позволит защитить Америку.

Согласно заключенному между СССР и США в 1987 году ДРСМД, запрещались производство и испытания крылатых и баллистических ракет с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Действие соглашения официально прекратилось 2 августа 2019 года. Вашингтон заявил, что страна вышла из соглашения якобы из-за его нарушений Россией. Позднее была названа другая причина — быстро развивающаяся ракетная программа Китая. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей, и обвинила Вашингтон в нарушении условий. В июле российский президент Владимир Путин подписал указ о выходе из ДРСМД.

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