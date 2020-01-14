Гитлер на мотоцикле возмутил немецких политиков

@SpekulatiusC / Twitter

Мужчина в образе фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера появился на фестивале мотоциклистов в немецкой Саксонии и возмутил местные власти. Об этом 13 января сообщил портал Tag 24.

Человек с прической и усами в стиле Гитлера сидел в коляске мотоцикла, проехавшего через мотофестиваль в Аугустусбурге. Управлял транспортным средством другой мужчина, одетый в шинель и шлем солдата Третьего Рейха.

Сообщается, что полицейский, увидевший это, с улыбкой достал телефон и стал снимать мужчин вместо того, чтобы пресечь такое поведение. Пока неясно, ждут ли его и создателей костюма какие-либо последствия. «Мы ожидали, что наш коллега прекратит все это, не раздумывая», — заявил представитель саксонской полиции.

«Переодеваться в массового убийцу — это не просто дурновкусие. (...) Такие проявления недопустимы и не должны повторяться», — прокомментировал ситуацию у себя в Twitter премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

Однако очевидцы в основном отреагировали иначе, чем представители властей: многие люди смеялись, снимали видео и фотографии.

Фестиваль, собравший около 1800 участников и 7500 гостей, прошел неподалеку от восточногерманского Хемница — города, который в 2018 году оказался в новостях из-за массовых выступлений его жителей. Сотни людей тогда вышли на улицы из-за убийства немца группой мигрантов из Афганистана.

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