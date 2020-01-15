Журналистка поверила шутке и надела бронежилет для встречи с коалой

Британская журналистка Дэби Эдвард (Debi Edward) поверила шутке австралийцев, утверждавших, что коала — опасный хищник, для встречи с которым необходимо надеть бронежилет. Корреспондент азиатского отделения ITV News попала на видео, которое впоследствии стало вирусным, сообщает телеканал ABC.

Шутка о хищной коале популярна в Австралии, эти вымышленные животные присутствуют в сказках, о них нередко рассказывают туристам. Над репортером решили подшутить продюсер, ветеринар и владелец национального парка на острове Кенгуру, куда журналистка приехала снимать репортаж о лесных пожарах.

Эдвард поинтересовалась, хищник ли коала, и безопасно ли его трогать. Австралийцы подыграли и подтвердили ее подозрения. Ей разрешили подержать «опасного зверя», но сначала попросили надеть специальную одежду, якобы для защиты от укусов хищника.

Продюсер Шон Мулкахи (Sean Mulcahy) опубликовал видео розыгрыша в Facebook с призывом к пользователям пожертвовать средства на восстановление национального парка. В результате лесных пожаров на острове Кенгуру погибли тысячи коал. Мулкахи заметил, что на фоне регулярных съемок тяжелых последствий возгораний такая небольшая шалость порадовала сотрудников парка и помогла продолжить работу.

В начале января похожую акцию по борьбе с австралийскими пожарами инициировала американка Келен Вард (Kaylen Ward). Она обещала высылать обнаженное фото каждому, кто отправит минимум 10 долларов в пользу фондов по борьбе с этим стихийным бедствием. За два дня ей удалось собрать более 700 тысяч долларов. Вслед за Вард к акции присоединились вебкам-модели.

Лесные пожары бушуют на территории Австралии с сентября 2019 года. По последним данным, погибли не менее 19 человек и несколько миллионов животных. Согласно снимкам из космоса, пораженной оказалась большая часть территории страны.

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