Instagram перестанет показывать отфотошопленные снимки

Социальная сеть Instagram, принадлежащая компании Facebook, начала борьбу с отретушированными изображениями. Как пишет Tech Radar, отфотошопленные снимки теперь отмечаются как ложный контент.

По информации издания, платформа перестанет показывать такие картинки в полном формате. Они будут видны в профиле опубликовавшего их пользователя и в ленте подписанных на них юзеров, однако когда пользователь захочет открыть изображение на весь экран, он увидит предупреждение об искаженном контенте.

Журналисты отметили, что пока механизм работы алгоритма по выявлению отредактированных снимков не до конца ясен. Фотограф Тоби Харриман (Toby Harriman) обратил внимание на то, что в число ложных постов попала публикация с цифровым искусством. На снимке был изображен человек на фоне радужных холмов.

При этом другие подобные посты того же юзера не были отмечены как ложные. Харриман задался вопросом, не слишком ли далеко зашла администрация соцсети, ограничивая доступ в том числе и к цифровому искусству.

В ноябре 2019 года стало известно о том, что многие пользователи Instagram по всему миру перестали видеть лайки под публикациями в социальной сети. Обновление касается как фотографий, так и видеозаписей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!