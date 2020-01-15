Радостный Ким Чен Ын в окружении женщин-военных попал на видео

Южнокорейская журналистка Чон Мин Ким обратила внимание на кадры из фильма про северокорейского лидера Ким Чен Ына. Об этом она написала в своем Twitter. Фильм, показанный по телевидению страны, уже разошелся по сети. Он также доступен на YouTube.

На видео запечатлены женщины-военнослужащие, которые танцуют, играют на разных музыкальных инструментах и поют песни в честь лидера КНДР. Он сидит за столом напротив и хлопает в ладоши. На следующих кадрах видно, как глава государства стоит в окружении женщин, радостно улыбаясь.

В конце ноября Ким Чен Ын посетил женскую роту и похвалил солдат за старательность. Сообщалось, что он приехал без предупреждения и был доволен увиденным: лидер хвалил «военную подготовку солдат, чистоту казарм и разнообразие досуга», а также особо отметил тот факт, что женщины готовятся к соревнованиям и участвуют в кружках художественной самодеятельности. Ким Чен Ын попросил их продолжать в том же духе, интенсивно заниматься военной подготовкой и «поддерживать курс партии».

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