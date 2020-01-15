Путин заявил о необходимости отремонтировать детские школы искусств

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов привести в порядок помещения, где располагаются детские школы искусств. Об этом он заявил в среду, 15 января, в послании Федеральному собранию, трансляция которого доступна на YouTube.
По словам главы государства, в рамках нацпроекта «Культура» выделено более восьми миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. При этом помещения, в которых будут проходить занятия, требуют ремонта. «Проблема гораздо шире: сейчас более тысячи помещений, где размещены такие заведения, обветшали или просто непригодны для занятий», — сказал Путин.
На проведение нацпроекта «Культура», который разработан для реализации президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» выделено 113,5 миллиарда рублей. В него включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».
Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.