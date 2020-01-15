Иран пригрозил Греции из-за баз США

Иран пригрозил Греции из-за ее возможного участия в военной операции США. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Газета пишет, что предупреждение пришло в посольство Ирана в Афинах. Письмо было ответом на статью в одном из греческих изданий, вышедшую на прошлой неделе. В ней говорилось, что Греция примет «некоторое участие» в операции США против Ирана, если таковая начнется. Также отмечалось, что Афины не смогут помочь Вашингтону военными кораблями «из-за сложной ситуации в Средиземном море».

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Посольство Ирана затем заявило, что Тегеран ответит на любое действие страны, которая примет участие в американской операции. При этом в дипмиссии подчеркнули, что традиционно Иран и Греция сохраняли теплые и дружественные отношения. «Мы считаем, что [написанное в газете] не могло представлять официальную позицию Афин», — цитирует посольство The Jerusalem Post.

В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке. Это стало ответом на гибель в Багдаде в результате авиаудара США командующего спецподразделением «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани. Операция получила название «Мученик Сулеймани». Сообщалось, что Тегеран намеренно промахнулся, совершив ракетную атаку по американским базам. Военнослужащих якобы заранее предупредили о будущем обстреле, чтобы они успели укрыться. Кроме того, значительная часть ракет упала в стороне от целей.

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