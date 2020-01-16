Бездомные кошки съели человеческие трупы

Американские ученые описали наблюдения за бездомными кошками, которые ели человеческие останки. Об этом сообщает издание Washington Post.

Двух кошек заметили при изучении записей с камер видеонаблюдения, установленных на исследовательском полигоне в штате Колорадо, где разлагаются десятки непогребенных трупов. Первая начала есть один из трупов в конце 2017 года и продолжала возвращаться к нему почти каждую ночь в течение 35 дней. Другая появилась на территории через несколько месяцев, облюбовала другой труп и питалась им много ночей подряд.

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«Они искали источник пищи и нашли его в человеческих останках, — комментирует лабораторный менеджер исследовательского полигона Александр Смит (Alexander Smith). Результаты наблюдений описаны в научной работе, направленной для публикации в журнале Journal of Forensic Sciences.

Территорию полигона защищает трехметровый забор, уходящий под землю на глубину 70 сантиметров, однако кошкам, змеям и скунсам удавалось пролезть туда под входными воротами. На полигоне также видели луговых собачек, но человеческие останки не заинтересовали этих животных.

В 2017 году сообщалось, что австралиец Фрэнк Скотт завещал после смерти отдать свое тело на аналогичный исследовательский полигон. Он решил пожертвовать его для нужд науки, потому что врачи много раз спасали ему жизнь.

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