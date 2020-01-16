Экономика
 
Последние новости
Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Россиянам рассказали о грядущем похолодании
Продаваемый в России черный перец оказался опасным
Мишустин приехал в Госдуму
Временную нетрудоспособность Кадырова объяснили
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Во Франции из-за ветряков решили продать замок
Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя
Березуцкий рассказал об отношении голландцев к России и США
Новости партнеров

Названы лучшие маринованные огурцы

Перейти в «Мою Ленту»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование маринованных огурцов популярных марок и назвал лучшие. В тестировании приняла участие продукция брендов : «Маркет», «Дядя Ваня», «Грин Рэй», Bonduelle, «Скатерть — самобранка», «МеленЪ / Домашние рецепты» и «6 соток». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В ходе проверки выяснилось, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Больше всего (но в пределах допустимого) нитратов в Bonduelle. Пестициды в незначительном (безопасном) количестве обнаружены в огурцах «Скатерть — самобранка», «МеленЪ / Домашние рецепты» и «6 соток».

По ГОСТу, в банке должно быть не менее 55 процентов огурцов. Меньше всего овощей (50 процентов) оказалось у марки «6 соток», больше всего — у бренда «Дядя Ваня» (61 процент). По итогам проверки все протестированные огурцы были рекомендованы к покупке.

Ранее в январе Росконтроль проверят питьевые йогурты со вкусом персика. В итоге к покупке рекомендованы йогурты брендов «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «ФрутоНяня».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван лучший питьевой йогурт
Названо лучшее шампанское
Названы марки опасного для здоровья кетчупа
Другие материалы рубрики
Экономика00:0113 января

Приоткрыть завесу

Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
08:35Сегодня

Продаваемый в России черный перец оказался опасным

04:01Сегодня

Главная экономика Европы едва избежала падения

00:43Сегодня

Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

Экономика00:02 9 января

Наполовину полон

Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
21:1015 января

США и Китай заключили торговую сделку

20:5115 января

Названо число способных покупать что угодно россиян

20:4215 января

«Нафтогаз» рассказал о нежелании России заключать договор по газу

Экономика00:03 6 января

Она развалилась

Китай «взломал» западную систему мировой торговли. Спустя 25 лет США решили ее уничтожить
20:0215 января

Конкурент «Газпрома» начал поставки

19:5315 января

Белоруссия урезала прокачку российской нефти

18:4415 января

Центробанк предложили ослабить

Россия
Россиянам рассказали о грядущем похолодании
Дмитрий МедведевМедведев ушел в отставку вместе с правительством
Что нужно знать о грядущих изменениях в политической системе России?
Мишустин приехал в Госдуму
Путин предложил изменить Конституцию
Каким должен быть главный закон страны по мнению президента
Временную нетрудоспособность Кадырова объяснили
«Каждый житель СССР слышал об этих страшилках»
 
Названо число получивших российское гражданство украинцев
Все материалы
Мир
В Госдепе США отреагировали на отставку правительства России
Африканские страсти
Россия и Турция хотят остановить войну в Ливии. Почему для них это так важно?
Стало известно о желании Трампа встретиться с Путиным до инаугурации
Китай, уходи!
На Тайване взяли власть сепаратисты. У США и Китая появился еще один повод для конфликта
Раскрыты новые подробности предполагаемых преступлений миллионера-педофила
Иран признал ответственность за гибель украинского Boeing
Система ПВО приняла пассажирский самолет за крылатую ракету
Стало известно о возобновлении сирийской армией операции в Идлибе
Все материалы
Бывший СССР
Послание Путина Федеральному собранию вызвало тревогу у Климкина
Штурм президентского дворца в Сухуме 9 января 2020 года«Невозможно ничего сделать по закону»
В Абхазии снова свергли президента. Почему здесь так часто происходят революции?
Опубликована запись критики Зеленского премьер-министром
Абхазские оппозиционеры штурмуют здание администрации президента в Сухуми, 9 января 2020 годаСухумское дежавю
В Абхазии снова штурмуют президентский дворец. Власти меняются, но не решают проблемы страны
Украина предложила помощь Австралии и получила отказ
Александр Лукашенко«Я не пацан»
Зачем Лукашенко тормозит интеграцию с Россией и раскачивает антироссийские протесты
В Белоруссии захотели усовершенствовать Конституцию
Все материалы
Экономика
Продаваемый в России черный перец оказался опасным
Михаил МишустинПутин выбрал нового премьера
Правительство возглавит Михаил Мишустин. Что о нем известно
Названы лучшие маринованные огурцы
Приоткрыть завесу
Что будет с рублем, нефтью и кошельками россиян в 2020 году
Главная экономика Европы едва избежала падения
Наполовину полон
Жара разоряет виноградники США и Европы. Россия может на этом заработать
Бизнес оценил кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра
Все материалы
Силовые структуры
Свидетеля по делу о нападении на псковских десантников уличили во лжи
«Они рыли могилы для будущих жертв»
В 90-е эта банда держала в страхе все Забайкалье. Ее боссы первыми в России убили вора в законе
Лучшего бомбардира ФСБ уволили за отсутствие декларации о доходах
Жестокие преступления и громкие процессы 2019 года
Чем жила последний год преступная Россия
Тело иностранца обнаружили возле жилого дома в Москве
«Мы тебя закопаем — не в карьере, так в тайге»
Российский город годами страдал от произвола полиции. Теперь его тайны выходят на свет
Россиянин по привычке признался в несуществующем убийстве
Все материалы
Наука и техника
Назван способ уничтожения США России за 15 минут
«Предки славян кочевали по долинам рек»
Толпы дикарей изменили карту Европы и ход истории. Может ли это повториться?
Раскрыта природа таинственного объекта из космоса
Будущее, которое мы заслужили
Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий
В России создали неубиваемый смартфон по цене iPhone
Обогащенный Иран
Чем для США обернется война с Ираном
Зафиксированы опровергающие современную физику частицы
Все материалы
Спорт
Российский телеканал объяснил оскорбления в адрес Макгрегора
«Я напуган до смерти. Но ради этого и выхожу в октагон»
Макгрегор против Серроне: где смотреть бой и на кого ставить
Отсидевший Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году
С позиции силы
МЮ и «Сити» разгромили соперников, «Ливерпуль» продолжил победную серию — главное в туре АПЛ
Бывший бойфренд Шараповой прервал ее прямой эфир и получил едкий ответ
Голубоглазый ниндзя
Русский бейсболист вошел в историю японского спорта. Но на родине о нем даже не слышали
Малкин отдал «слепой» голевой пас и прослыл «трехглазым русским»
Все материалы
Культура
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
«Я всю жизнь чувствовал себя аутсайдером»
Венсан Кассель об уходе от образа мачо, протестах и «Особенных»
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
«Бьешь первым или лежишь с разбитым таблом»
Как обычный российский пацан вырос и привез в страну Rammstein, Motorhead и Metallica
Министр культуры Мединский отправлен в отставку
Жди и смотри
Нолан, Финчер, Бонд и «Дюна»: 20 главных фильмов 2020 года
Гуф матом вызвал на бой «разрушившего его семью» бывшего депутата
Все материалы
Интернет и СМИ
Комик-карлик сознался в изнасиловании ради шутки и пожалел годы спустя
«Расширить границы женского удовольствия»
Аудиопорно завоевывает мир. Здесь свои правила, но России только предстоит их узнать
Малышева назвала «самый хороший» рак
«Это кошмар. Нельзя этим оскорблять юмор»
Легендарные «Сам себе режиссер» и «Смехопанорама» закрылись. Как мы могли их смотреть?
Назначение Мишустина предсказали за полгода до отставки правительства
«Мы созданы для апокалипсиса»
В России появилась своя «Семейка Осборнов» — Охлобыстины. Они пьют, молятся и ненавидят геев
Журналистка поверила шутке и надела бронежилет для встречи с коалой
Все материалы
Ценности
Модель с диагнозом как у Бибера стала чемпионкой и снялась для обложки Playboy
Битва полов
Соблазнить мужчину и забыть о войне: зачем женщин заставили полюбить розовый цвет
Опубликованы фото популярной плюс-сайз-модели в обнаженном виде без фотошопа
Дать ремня
Как мужской аксессуар стал объектом желания модных женщин
Покинувшая королевскую семью Меган Маркл начала одеваться «как все»
«Ты пожалеешь, тебя уничтожат»
Лучшая модель СССР лишилась всего из-за советской власти. И все равно обрела мировую славу
Самая красивая в мире женщина сфотографировалась в сетке на голое тело
Все материалы
Путешествия
Использовавшему храм не по назначению туристу пригрозили тюрьмой
«Я узнал, что такое настоящая буря»
Как россиянин очутился на Синае, встретил местную Клеопатру и отправился в пещеру смерти
Слишком большой унитаз помешал мужчине закрыться в туалете гостиницы
Открытие МиссисипиСын солнца
Как великий завоеватель открыл половину Америки, объявил себя богом и погиб из-за страсти к золоту
Убегающие от снежной лавины туристы попали на видео
«Нас охраняла тюремная надзирательница»
Россиянка из любопытства отправилась в Новую Зеландию. Что она нашла на другом конце света?
Названы главные страхи российских путешественников
Все материалы
Из жизни
Взрослые разглядели мужские гениталии в детском рисунке тыквы
Елизавета II, Меган Маркл и Принц ГарриЕлизавета II определила будущее принца Гарри и Меган Маркл
Королевская семья дала паре время на переходный период. Что будет дальше?
Мужчина увидел возлюбленную с другим и подбросил ей гранату
Константин Кокоуров«Кто знает, куда меня может занести»
История россиянина, перебравшегося в столицу Хорватии
Полчища обезьян выселили обитателей деревни из их домов
«Немного похоже на армию»
Офисный аналитик бросил стабильную работу ради того, чтобы стать таксистом. И гордится этим
Три врача умертвили пациентку с разбитым сердцем и попали под суд
Все материалы
Появилась первая фотография обновленного Volkswagen Tiguan
Самые продаваемые автомобили России за 2019 год
Топ-25 наиболее популярных моделей российского рынка за 12 месяцев
Стала известна цена топового Kia Seltos для России
Renault Arkana против Geely Atlas, Nissan Qashqai и Kia Soul
Большой тест: выбираем кроссовер за полтора миллиона
Объявлены цены на Lada 4x4 с новым салоном
Машины компаний, далеких от автобизнеса
Электрокар Sony, спорткупе от Heinz, гоночный болид Nike и другие
Представлен первый кроссовер Genesis, который появится в России
Все материалы
Дом
Во Франции из-за ветряков решили продать замок
За чужой стеной
Россияне все чаще выбирают аренду жилья. Покупать квартиры стало слишком дорого
Миллиардер построил на вершине небоскреба «домик на дереве»
Торговцы прошлым
Вторичное жилье в России дорожает. Но почему советские квартиры никто не хочет покупать?
Улицу в Крыму назовут в честь погибшего главы ДНР
Получите в бубен
Чем живет самое страшное в мире цыганское гетто
Многоэтажка в российском городе полностью покрылась льдом
Все материалы
Нацпроекты
«Донбасс порожняк не гонит»
Зеленский, Ленин и герой Кадыров: о чем Путин рассказал на большой пресс-конференции
«Женщины стали писать, что я не мужик»
Каково быть в России отцом в декрете
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
В российских городах проследят за качеством воздуха
В Оренбуржье запустят пункты автоматического весогабаритного контроля
Больше предприятий Башкирии будут повышать производительность труда
Все материалы