Названы лучшие маринованные огурцы

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование маринованных огурцов популярных марок и назвал лучшие. В тестировании приняла участие продукция брендов : «Маркет», «Дядя Ваня», «Грин Рэй», Bonduelle, «Скатерть — самобранка», «МеленЪ / Домашние рецепты» и «6 соток». Копии протоколов испытаний имеются в распоряжении редакции «Ленты.ру».

В ходе проверки выяснилось, что все образцы соответствуют требованиям безопасности. Больше всего (но в пределах допустимого) нитратов в Bonduelle. Пестициды в незначительном (безопасном) количестве обнаружены в огурцах «Скатерть — самобранка», «МеленЪ / Домашние рецепты» и «6 соток».

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По ГОСТу, в банке должно быть не менее 55 процентов огурцов. Меньше всего овощей (50 процентов) оказалось у марки «6 соток», больше всего — у бренда «Дядя Ваня» (61 процент). По итогам проверки все протестированные огурцы были рекомендованы к покупке.

Ранее в январе Росконтроль проверят питьевые йогурты со вкусом персика. В итоге к покупке рекомендованы йогурты брендов «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «ФрутоНяня».

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