Падение свиньи с вертолета в бассейн миллионера попало на видео

В городе Пунта-дель-Эсте, Уругвай, в бассейн предпринимателя в сфере недвижимости Федерика Альвареса Кастильо сбросили свинью. Падение животного с вертолета попало на видео и заинтересовало издание Daily Mail.

На кадрах видно, как с вертолета, пролетающего над участком аргентинского миллионера Кастильо, падает свинья и приземляется в небольшой бассейн. Жена предпринимателя, модель Лара Бернаскони, рассказала местной прессе, что им на участок подбросили ягненка.

Пользователи сети заметили, что в бассейн упал не ягненок, а свинья. После того как ролик обрел популярность в соцсетях, комментаторы обвинили в произошедшем Кастильо. Некоторые предположили, что он подстроил инцидент для повышения своей популярности.

В среду, 15 января, Кастильо опроверг слухи в своем Instagram-аккаунте. «Я никак не причастен к вандализму, жертвами которого стала моя семья. Когда это произошло, мы находились внутри дома, — написал бизнесмен в сториз. — Мы услышали шум в саду, вышли посмотреть, что случилось, и увидели отвратительную картину. Эта злая шутка нас очень расстроила».

Предположительно, с вертолета скинули уже мертвое животное. Неизвестно, вызвал ли Кастильо полицию для проведения расследования.

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