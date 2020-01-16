В США признали незаконным отказ помогать Украине

В США признали незаконным решение президента Дональда Трампа отказать в помощи Украине. Об этом говорится в отчете американской Счетной палаты.

В документе сказано, что замораживание помощи Киеву нарушило закон. Речь идет о постановлении 1974 года о бюджете Конгресса и контроле за его изъятием.

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30 декабря стало известно, что Трампа неоднократно пытались убедить разморозить военную помощь Украине. Журналисты газеты The New York Times провели интервью с чиновниками администрации, помощниками в Конгрессе, а также изучили электронные письма, документы и свидетельства об импичменте президента.

23 декабря сообщалось, что чиновник Майк Даффи поручил приостановить помощь Украине после беседы президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

В сентябре в США разгорелся скандал из-за информации о давлении, которое Трамп якобы пытался оказать на Зеленского. По некоторым сведениям, во время июльского телефонного разговора американский президент потребовал, чтобы в обмен на оказание военной и финансовой помощи на Украине было начато расследование действий сына Джо Байдена Хантера. На фоне этих слухов Трампу объявили импичмент.

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