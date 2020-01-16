Особняк убивающей животных телезвезды атаковали зоозащитники

Британский особняк, где проживает звезда популярного в Великобритании телешоу знакомств Love Island, атаковали экоактивисты. Зоозащитники были возмущены фотографиями с охоты, которые 23-летний Олли Уильямс выложил в Сети, и оставляли угрозы на его автоответчике, пишет Daily Mail.

Охота на зверей — любимое хобби звезды телешоу, которое он превратил в бизнес. Олли продвигает его с помощью снимков застреленных им буйволов и бородавочников. Фото позирующего рядом с убитыми животными молодого человека шокировали не только экоактивистов, но и многих зрителей телешоу. Петицию, призывающую прогнать телезвезду с Love Island, уже подписали около 35 тысяч человек. По данным британского медиарегулятора Ofcom, всего на Уильямса поступило более 400 жалоб.

После первых угроз молодой человек обратился за помощью в полицию, чтобы обезопасить себя и свою семью. Олли является наследником поместья Lanhydrock площадью 809 гектаров в Корнуолле, который стоит 750 тысяч фунтов стерлингов (60 миллионов рублей). Теперь владение круглосуточно охраняют, чтобы пресечь нападения. Для обеспечения безопасности сотрудники охранной компании Coast 2 Coast фотографируют регистрационные номера каждого проезжающего автомобиля. Родители звезды также обратились в полицию.

Ранее в январе вилла в Кейптауне, ЮАР, где проходили съемки Love Island, оказалась под угрозой нашествия обезьян. Продюсеры телешоу вынуждены были принять особые меры для защиты участников и самой виллы, установив заборы под напряжением и видеокамеры.

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