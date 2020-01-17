Звезду американского футбола захотели арестовать за шлепок полицейского

Звезду Национальной футбольной лиги (НФЛ), ресивера «Кливленд Браунс» Оделла Бекхэма-младшего захотели арестовать за шлепок полицейского по ягодицам. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел в раздевалке команды университета Луизианы после победы над соперниками из университета Клемсона в финале национального чемпионата. Бекхэм, выступавший в начале карьеры за команду победителей, радовался вместе со спортсменами и в этот момент шлепнул представителя правоохранительных органов. После случившегося полиция Нового Орлеана получила ордер на арест спортсмена, обвинив его в мелком хулиганстве.

Бекхэм выступал за «Нью-Йорк Джайентс» с 2014-го по 2018-й. За это время он получил награду самому ценному молодому игроку НФЛ и трижды участвовал в Матче всех звезд лиги. В 2019 году спортсмен присоединился к «Кливленд Браунс».

В декабре прошлого года американский бегун Томми Каллуэй шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение. Бозарджян стояла спиной к бегунам, когда Каллуэй шлепнул ее. После этого спортсмена отстранили от соревнований.

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