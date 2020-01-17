Бывший глава спецслужб Армении найден мертвым с огнестрельным ранением

В Ереване найден мертвым бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Георгий Кутоян. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает «Sputnik Армения».

Тело с огнестрельным ранением было найдено в одной из квартир по улице Паруйра Севака. В пресс-службе Следственного комитета (СК) Армении заявили, что на месте происшествия сейчас работают заместитель главы СК Артур Меликян, а также заместитель начальника управления СК по особо важным делам.

Георгий Кутоян возглавлял СНБ Армении с февраля 2016-го по май 2018 года. На этом посту после событий «бархатной революции» его сменил Артур Ванецян.

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