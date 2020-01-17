Идею приоритета Конституции над международным правом назвали оправданной

Глава крымского парламента Владимир Константинов прокомментировал идею приоритета Конституции России над международным правом. Его слова приводит РИА Новости.

Константинов назвал эту идею оправданной и добавил, что норма не нова. По его словам, стоит применить ее, если есть противоречия с Конституцией. Также одной из причин для одобрения он назвал риски и угрозы территориального, экономического и экологического характера. Глава парламента добавил, что Соединенные Штаты давно живут по такому принципу. Россия не должна принимать все требования Запада, стране следует придерживаться правовой идентичности, заключил Константинов.

Президент России Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января, в котором, в частности, предложил отменить приоритет международного права над российским законодательством там, где оно не соответствует Конституции, а также внести поправки в области местного самоуправления. Позже он отметил, что в других странах уже давно приняли такое решение.

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