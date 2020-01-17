Huawei раскрыла секрет Android

Компания Huawei раскрыла секретную информацию о доходах разработчиков приложений под iOS и Android. Соответствующая схема с конференции Huawei Developer Day была опубликована в Twitter топ-менеджера IDC Франциско Джеронимо (Francisco Jeronimo).

Согласно информации Huawei, создатели игр для App Store получили 33 миллиарда долларов, на них приходится 50 процентов от общего заработка индустрии. Разработчики игр для Android заработали 18 миллиардов долларов, или около 27 процентов. На третьем месте расположился сегмент разработчиков для китайского рынка, действующих в обход платформ iOS и Android. Они получили около 13 миллиардов долларов, или 20 процентов от общего дохода.

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При этом платформа Apple имеет порядка миллиарда пользователей, тогда как Android пользуются более 2,5 миллиарда человек. Из данных Huawei следует, что каждый геймер на iOS приносит Apple порядка 33 долларов, тогда как пользователь Android — лишь 13,2 доллара.

Издание MSPoweruser считает, что по этой причине игровые эксклюзивы чаще выходят на iOS, чем на конкурентной платформе. Журналисты полагают, что причины кроются в том, что Apple лучше поддерживает разработчиков и более пристально контролирует качество контента.

В декабре 2019-го стало известно, что Apple собралась выпустить компьютер для профессиональных геймеров. Стоимость игрового устройства может составить около пяти тысяч долларов. В сентябре компания запустила игровой сервис Arcade, доступный владельцам iPhone, iPad, MacBook и прочих устройств по платной подписке.

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