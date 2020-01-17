У Пентагона попросили денег для строительства стены на границе с Мексикой

Министерство внутренней безопасности США отправило запрос в Пентагон профинансировать строительство 270 миль (434 километров) стены на границе с Мексикой, передает Reuters.

Источник агентства в Пентагоне сообщил, что запрос будет обрабатываться в течение двух недель. На вопрос о стоимости строительства этого участка стены он не ответил. Также представитель сообщил, что предыдущие требования относительно строительства стены американское ведомство удовлетворило лишь частично.

В сентябре прошлого года сообщалось, что президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой.

Трамп выдвигал строительство стены на границе между США и Мексикой как часть своей предвыборной программы в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. Летом 2019-го Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.

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