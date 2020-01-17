Назван лучший в России «Тархун»

Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» назвал лучший в России напиток «Тархун». Проверке подвергли продукцию таких брендов, как «Напитки из Черноголовки», Ascania, «Хилиани», «Широкий Карамыш», «Вкус года» и «Маркет Перекресток» стоимостью от 60 до 110 рублей за литр. Копии протоколов испытаний есть в распоряжении «Ленты.ру».

Программа испытаний учитывала более 50 параметров качества и безопасности. В том числе эксперты смотрели на соответствие состава маркировке, наличие и количество консервантов, подсластителей и синтетических красителей.

Как оказалось, во всех проверенных образцах количество красителей не превышало допустимую норму, но не на каждой этикетке было указано их наличие. Из-за этого бренд «Вкус года» был занесен в черный список «Росконтроля», а «Хилиани» (не указана опасность) и «Широкий Карамыш» (перепутаны красители) получили «желтую карточку».

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Все производители, скорее всего, использовали инвертный сироп (производится из самого дешевого сахара сырца), не указанный на упаковке, а вот подсластителей не обнаружили нигде. Также во всех образцах обнаружили консервант бензоат натрия. Его количество было значительным, но не превышающим допустимую норму.

Продукт под брендом «Напитки из Черноголовки», самый дешевый из представленных, стал лучшим, по мнению экспертов, с точки зрения вкуса. Вторым они назвали «Тархун» от Ascania. А наименее сбалансированный вкус у напитка от «Широкий Карамыш».

В итоге к покупке рекомендованы три образца — «Напитки из Черноголовки», Ascania и «Маркет Перекресток».

Ранее в «Росконтроле» назвали лучший питьевой йогурт. Покупателям рекомендовали бренды «Слобода», «Вкуснотеево», «Агуша» и «ФрутоНяня». Йогурты «ЭкоНива» и «Асеньевская ферма» не прошли тесты — в первом нашли бактерии группы кишечной палочки, во втором превышены требования безопасности по содержанию дрожжей, причем в 13 раз. Также продукция Агуши», «ФрутоНяни» и «Асеньевской фермы» показалась экспертам мучнистой на вкус, а в йогурте «Эковакино» заметили привкус окисленного жира.

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