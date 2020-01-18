Российский голкипер НХЛ перечислил причины считать США одной из лучших стран

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский перечислил причины, по которым США можно считать одной из лучших стран. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Сильная экономика. Отлаженная система и много богатых и финансово преуспевающих людей», — сказал хоккеист, добавив, что и в США есть свои неудобства. Он также отказался сравнивать Россию и Штаты, так как «везде есть свои плюсы и минусы». Бобровский подчеркнул, что его семье комфортно живется в США.

Кроме того, игрок назвал толерантность одной из самых привлекательных черт американцев. «Люди терпимо относятся, если ты, например, по-английски не очень хорошо говоришь», — заключил голкипер.

Бобровский перебрался в НХЛ в 2010 году. Первым его клубом в лиге стала «Филадельфия Флайерс». С 2012 по 2019 год россиянин выступал за «Коламбус Блю Джекетс». Также хоккеист играет за сборную России. В составе национальной команды он завоевал золото чемпионата мира 2014 года и дважды становился призером мирового первенства.

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