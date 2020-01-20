Мужчина испугался смерти и сбросил 50 килограммов за год

Житель Малайзии испугался смерти и за год похудел на 50 килограммов. Об этом сообщает Asia One.

Два года назад Амри Рахиму (Amri Rahim), 43-летнему жителю малайзийской столицы Куала-Лумпур, диагностировали сахарный диабет. Врачи предупредили мужчину, что если он не изменит образ жизни, то подвергнет свое здоровье большому риску.

В конце 2017 года Рахим попал в больницу из-за критически высокого уровня сахара в крови. Тогда он испугался за свою жизнь и решил изменить ее. «В день выписки из больницы я сразу отправился на пешую получасовую прогулку по району. Я был полон сил и решительно настроен на перемены», — рассказал малайзиец.

До этого Рахим вел сидячий образ жизни и ел много калорийной пищи, поэтому поначалу физические нагрузки давались ему нелегко. Однако уже через несколько недель он полностью отказался от вредной еды и газированных напитков, стал посещать тренажерный зал и много бегать. Удивив врачей и друзей, за восемь месяцев Рахим сбросил около 40 килограммов. Его вес пришел в норму.

Сейчас мужчина чувствует себя как никогда здоровым и полным энергии. В октябре 2019 года он пробежал дистанцию в 42 километра на Мельбурнском международном марафоне и очень гордится своим успехом.

Друзья и родные в восторге от изменений, произошедших с Рахимом. Они рады, что он наконец-то стал заботиться о своем здоровье. Мужчина получает много комплиментов в социальных сетях и не стесняется делиться историей похудения. «Я хочу быть человеком, который поощряет здоровый образ жизни и мотивирует окружающих. Все зависит от вас самих, найдите в себе силы сделать первый шаг к цели», — подчеркнул Рахим.

Ранее сообщалось о жителе США, который смог сбросить более 150 килограммов. Мужчина стал посещать тренажерный зал семь раз в неделю и сел на диету. Он признался, что похудение помогло ему поверить в себя и наконец-то почувствовать себя мужчиной.

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