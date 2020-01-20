Свекровь подарила невестке нижнее белье со своей брачной ночи и была пристыжена

Свекровь подарила будущей невестке нижнее белье, которое надевала в свою первую брачную ночь, и была пристыжена. Ее историю опубликовал портал The Sun.

Невеста рассказала, что была против пышного девичника, поэтому ее свекровь решила тайно организовать его в качестве сюрприза. Темой праздника стало нижнее белье, и виновнице торжества подарили множество пеньюаров. Одним из них стал комплект свекрови, который якобы помог ей быстро забеременеть в молодости.

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Невеста поделилась, что ожидала получить в подарок от свекрови фамильную булавку или подвязку, и была в ужасе, когда та преподнесла ей кружевной пеньюар. «Это был подержанный пеньюар, который она надевала в свою первую брачную ночь. Моя свекровь пошутила, что быстро забеременела после своей свадьбы и поэтому решила подарить это белье мне!» — пожаловалась автор истории.

Пользователи сети возмутились поступком свекрови. «Это мерзко! Дать тебе пеньюар, который она надевала сама и забеременела с его помощью», «О боже, уровень бесстыдства зашкаливает», «Ты прямо сказала, что не хочешь девичник, а она устроила его, вопреки твоей просьбе. Ужасно», — стыдили они в комментариях.

В январе 2020 года неприятная ситуация произошла с еще одной анонимной невестой. Она пожаловалась на свою золовку, которая решила перещеголять ее на свадьбе, надев длинное белое платье. Комментаторы поддержали автора поста и раскритиковали ее родственницу.

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