Президент Чехии спрогнозировал будущее Путина в политике

Президент Чехии Милош Земан поделился своими прогнозами о будущем российского коллеги Владимира Путина в политике. Об этом он рассказал для программы «Пресс-клуб» пражской радиостанции «Частота-1».

По мнению чешского лидера, в ближайшие годы будущее Путина может развиваться по трем сценариям. Во-первых, он мог бы занять пост президента, во-вторых — премьер-министра страны. Третий вариант, названный Земаном, предполагает создание Государственного совета, в котором Путин займет пост председателя.

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«Президент Путин, бесспорно, сильная политическая личность. Этот факт не оспаривает никто, кроме нескольких глупцов», — заявил Земан.

Чешский президент также прокомментировал назначение нового премьера Михаила Мишустина. По словам президента, он еще лично не знаком с главой российского правительства.

15 января после оглашения послания Владимира Путина Федеральному собранию, в котором глава государства обозначил ряд поправок в Конституцию, правительство во главе с Дмитрием Медведевым объявило об отставке. Новым премьер-министром страны был назначен Михаил Мишустин.

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