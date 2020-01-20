Кадыров ответил на заявления о новом назначении

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на заявления о возможности назначения на другую должность. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 20 января.

«У меня нет и никогда не было интереса работать за пределами республики, покинуть республику, и никогда мне не предлагали другую должность», — заявил он.

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16 января в СМИ появились сообщения, что Кадырову якобы предложили должность полномочного представителя президента России.

За день до этого стало известно, что политик объявил о своей «временной нетрудоспособности», и с 13 января передал свои полномочия председателю правительства Муслиму Хучиеву.

В декабре 2018 года глава Чечни заявил, что хочет завершить карьеру на своей нынешней должности. По его словам, он «не такого уровня человек», чтобы возглавлять федеральное министерство.

Кадыров руководит субъектом с 2007 года.

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