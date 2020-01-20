Среди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru.
Сколько лет ребенку, пока неизвестно. Кроме него погибли еще четверо взрослых, пострадали шесть человек.
Ранее в ожоговом центре Перми рассказали о состоянии пострадавших в местном хостеле «Карамель». В учреждение поступила женщина 33 лет, у нее обожжено 35 процентов тела, состояние оценивается как тяжелое. У мужчины 35 лет около 20 процентов ожогов тела, у 28-летнего мужчины — 15 процентов. Состояние обоих мужчин средней тяжести.
Местные жители рассказали, что управляющая компания, обслуживающая дом с хостелом, плохо следила за его состоянием. По их словам, прорывы труб случались и раньше.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Собственник «Карамели» задержан.