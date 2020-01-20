В Петербурге в кустах нашли спящего в обнимку с пулеметом человека

В Приморском районе Петербурга на Школьной улице нашли пьяного местного жителя, который уснул в обнимку с пулеметом Дегтярева. Об этом сообщила «Фонтанка».

По данным издания, сообщение в полицию поступило 19 января в семь часов утра. Жители рассказали, что нашли спящего мужчину возле дома номер 16. По их словам, в руках у мужчины был пулемет «с большим таким диском».

Когда мужчину разбудили, он назвал фамилию и место жительства. Он рассказал, что ему 45 лет, он приехал из Мурманска, владеет копировальным центром. По его словам, до дома он не дошел «несколько сотен метров». Откуда у него пулемет, неизвестно — мужчина лишь назвал адрес на набережной Черной Речки и упомянул некоего Максима.

Оружие направили на экспертизу, хотя мужчина утверждал, что это всего лишь макет. Его самого отправили на освидетельствование.

Ранее сообщалось, что житель Ингушетии передал сотрудникам полиции пулемет Калашникова с патронами, который он нашел на федеральной трассе «Кавказ». Источник рассказал, что пулемет калибра 7,62 миллиметра, снаряженный 100 патронами потеряли 26 сентября, прикомандированные силовики «при неизвестных обстоятельствах».

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