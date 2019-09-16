Россиян наказали за катание на военном мотоцикле в форме вермахта

Железнодорожный районный суд Читы оштрафовал трех местных жителей, которые ездили по городу на старом немецком мотоцикле в форме военнослужащих вермахта. Об этом сообщила газета «Забайкальский рабочий».

Суд установил, что 18 мая на торжественном открытии мотосезона двое мужчин 1983 и 1992 года рождения, а также девушка 1982 года рождения проехали на мотоцикле марки BMW R75 и форме немецких солдат. Так, водитель мотоцикла был одет в полевые китель и брюки образца 1940 года, на пряжке ремня была надпись «Gott mit uns» («С нами Бог»). На голове у него был стальной шлем 1940 года, мотоциклетные очки, а также шарф-труба. Его приятели были одеты так же. На коляске мотоцикла была установлена копия немецкого пулемета времен Второй мировой войны, а на шее пассажира была пулеметная лента на 100 патронов с холостыми зарядами. У девушки была копия винтовки СВТ-40.

Читинцев признали виновными по статье 20.3 КоАП («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Сумма штрафа не уточняется, однако его максимальная сумма по этой статье составляет две тысячи рублей.

Ранее в Иркутской области таможня запретила ввоз партии разделочных досок из Китая с изображением Адольфа Гитлера и символики Третьего рейха. Кроме изображения чашки и надписи Coffee на них были нанесены изображения красной почтовой марки с «предположительным портретом Адольфа Гитлера» и круглого черного штампа с орлом и крестом и надписью «Deutsche Luftpost 1024».

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