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Пенсионер выстрелил в голову российскому школьнику

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В подмосковном Подольске пенсионер выстрелил из пневматического оружия в голову семикласснику. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным канала, инцидент произошел вечером в субботу, 18 января, около гаражей. В правоохранительные органы обратился отец школьника. По его словам, в ребенка выстрелил 65-летний пенсионер, который работает водителем.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

13 января сообщалось , что российский школьник умер после ранения из пневматики. Ребенок получил ранение еще в августе 2019 года, после чего впал в кому.

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