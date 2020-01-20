Тактаров предложил Нурмагомедову заняться воспитанием «молодежи с юга»

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Олег Тактаров высказался относительно низкой культуры болельщиков единоборств в России. Слова 52-летнего эксперта приводит «Чемпионат.com».

«Жду, когда это грязное поколение молодежи, которое нас с юга поливает грязью, или повзрослеет наконец, или пересажают их. Ну, или перебьют они там друг друга в крайнем случае», — заявил Тактаров. Он добавил, что хотел бы, чтобы в обсуждении боев между болельщиками было меньше грязи и оскорблений и больше понимания. По мнению Тактарова, воспитанием публики должны заниматься сами бойцы. В частности, он предложил россиянину Хабибу Нурмагомедову уделить внимание этой проблеме.

«Пусть Хабиб этим обиженным, как он их сам однажды назвал, ходит и раздает лещей. Отстранили на год, перестал тренироваться — ходи по аулам, раздавай лещей», — добавил он.

В апреле 2019-го российский боец Петр Ян рассказал, что, раскритиковав стиль боя Нурмагомедова, он столкнулся с критикой болельщиков дагестанского спортсмена. «Совершили набег на Instagram. Заблокировал человек 300, может, чуть меньше. Из них многим жестко ответил в личку», — заявил Ян.

Нурмагомедов — действующий обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе. На его счету 28 побед в 28 поединках.

Тактаров известен по выступлениям в первых турнирах UFC. На шестом турнире россиянин добрался до финала, где победил американца Тэнка Эббота.

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